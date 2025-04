Tre cortei per il Primo Maggio a Pontedera Pomarance e Montecalvoli

Primo Maggio, sono previsti tre appuntamenti: Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno organizzato tre manifestazioni che si svolgeranno nelle località di Pontedera, Pomarance e Montecalvoli, dove ci saranno concentramenti alle ore 9.30, cortei per le vie cittadine e comizi. Pisatoday.it - Tre cortei per il Primo Maggio a Pontedera, Pomarance e Montecalvoli Leggi su Pisatoday.it In provincia di Pisa, per il, sono previsti tre appuntamenti: Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno organizzato tre manifestazioni che si svolgeranno nelle località di, dove ci saranno concentramenti alle ore 9.30,per le vie cittadine e comizi.

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio - Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a Panta Rei per la realizzazione del progetto di bar sociale che vedrà l’inserimento lavorativo di... 🔗veronasera.it

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Se ne parla anche su altri siti

Tre cortei per il Primo Maggio a Pontedera, Pomarance e Montecalvoli; A Montemurlo una delle tre manifestazioni nazionali del 1 maggio e l’intitolazione di una strada a Luana D’Orazio; Cortei, spettacoli, film e il tradizionale Cuncertass: terza edizione di Piacenza Collettiva; Palio, non solo le corse in notturna: il programma completo di tre mesi di eventi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Corteo e comizio Primo Maggio con Cgil, Cisl e Uil Basilicata a Matera - Giovedì 1 maggio 2025 alle 9:30 con raduno nel piazzale antistante il palazzo della Provincia di Matera è in programma la manifestazione regionale del Primo Maggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil Basi ... 🔗informazione.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - La Cgil ha organizzato manifestazioni e comizi su tutto il territorio . Il tema nazionale verterà su salute e maggiori tutele sui posti di lavoro. . 🔗msn.com

Primo maggio e sicurezza sul lavoro. Montemurlo scelta dai sindacati. Sarà una delle tre piazze nazionali - Al parco centrale alle 10 il discorso del segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri: le manifestazioni saranno collegate in video. Calamai: "Una giornata carica di significato in memoria di Luana D’O ... 🔗msn.com