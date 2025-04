Tre candidati sindaco a Lesina | i nomi degli aspiranti consiglieri nelle liste di Matarante Trombetta e Di Mauro

Lesina, chiamata alle urne anzitempo, dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale a novembre, determinato dalle dimissioni rassegnate contestualmente da otto consiglieri.Ci riprova l’ex sindaco Primiano Di Mauro, eletto per la prima volta. Foggiatoday.it - Tre candidati sindaco a Lesina: i nomi degli aspiranti consiglieri nelle liste di Matarante, Trombetta e Di Mauro Leggi su Foggiatoday.it Si prospetta interessante la sfida a tre a, chiamata alle urne anzitempo, dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale a novembre, determinato dalle dimissioni rassegnate contestualmente da otto.Ci riprova l’exPrimiano Di, eletto per la prima volta.

Alessandra Matarante scioglie la riserva: si candida a sindaco per portare Lesina nel futuro - L'ex vicesindaco di Lesina Alessandra Matarante si candida alla guida della cittadina garganica. Il ritorno in campo, ma da candidata sindaca, è stato ufficializzato questa mattina. Guiderà la lista 'Lesina futura, nata - si legge in una nota stampa - "dall'unione di esperienze diverse e dalla...

Tre candidati sindaco a Lesina: i nomi degli aspiranti consiglieri nelle liste di Matarante, Trombetta e Di Mauro - Aveva abbandonato a ottobre il gruppo il suo ex vice sindaco, Alessandra Matarante, che ora punta alla fascia tricolore, forte dei consensi record di quattro anni fa. Ha recentemente aderito a Forza ...

