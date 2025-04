Travolta da un furgoncino mentre cammina sul ciglio della Consolare pedone trasportata in eliambulanza al Bufalini

E' stata trasportata in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per un grave trauma cranico la donna che, nel pomeriggio di lunedì, è stata travolta da un furgoncino lungo la Consolare per San Marino. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 e, secondo le prime ricostruzioni la ferita, una 72enne.

