Trapani fuori dai playoff il presidente esplode | “Vergogna ora due allenamenti al giorno fino a giugno”

Trapani non è riuscito ad accedere ai playoff di Serie C e così il presidente del club siciliano esplode con un post sui social: "Vergogna, come promesso ora si alleneranno per due volte al giorno sino a giugno, lunedì esclusi". Leggi su Fanpage.it Ilnon è riuscito ad accedere aidi Serie C e così ildel club sicilianocon un post sui social: "Vergogna, come promesso ora si alleneranno per due volte alsino a giugno, lunedì esclusi".

