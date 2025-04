Tramvia nuova aggressione a un' autista | scatta lo sciopero

Firenzetoday.it - Tramvia, nuova aggressione a un'autista: scatta lo sciopero Leggi su Firenzetoday.it Mercoledì 30 aprile i tram di GEST potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato.Il servizio non sarà garantito dalle 21.00 fino al termine del servizio. Questo sciopero coinvolgerà tutto il personale aziendale. La.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne

