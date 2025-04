Tram via Ugo Bassi oggi riapre Terminati i lavori della linea rossa Autobus | si torna alla normalità

Bassi riapre. Terminati i lavori della linea rossa del Tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette.Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento dei lavori del Tram.Da oggi, comunque, una delle arterie principali del centro sarà di nuovo fruibile.Gli Autobus, quindi, ritorneranno a percorrere via Ugo Bassi in concomitanza con la chiusura di via San Felice (bloccata da via Riva Reno fino a via dell’Abbadia) e la contemporanea chiusura di un tratto di via Indipendenza (compreso fra l’asse Del MonteManzoni e l’asse MarsalaVolturno).Nel tratto di Indipendenza compreso tra VolturnoMarsala e IrnerioMille rimarrà, invece, disponibile una corsia in direzione periferia. Ilrestodelcarlino.it - Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità Leggi su Ilrestodelcarlino.it Via Ugodel, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile èta percorribile solo per pedoni e biciclette.Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento deidel.Da, comunque, una delle arterie principali del centro sarà di nuovo fruibile.Gli, quindi, ritorneranno a percorrere via Ugoin concomitanza con la chiusura di via San Felice (bloccata da via Riva Reno fino a via dell’Abbadia) e la contemporanea chiusura di un tratto di via Indipendenza (compreso fra l’asse Del MonteManzoni e l’asse MarsalaVolturno).Nel tratto di Indipendenza compreso tra VolturnoMarsala e IrnerioMille rimarrà, invece, disponibile una corsia in direzione periferia.

