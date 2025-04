Tram del mare la protesta | Zona off-limits sgravi fiscali per i commercianti di via Giordano Bruno

commercianti di via Giordano Bruno lamentano grandi difficoltà. Hanno raccolto la loro denuncia i consiglieri comunali Salvatore Guangi e Iris Savastano (Forza Italia), che spiegano: "A pochi giorni dall’apertura del cantiere per l’installazione della nuova linea Tram, si è verificato un blocco. Napolitoday.it - Tram del mare, la protesta: "Zona off-limits, sgravi fiscali per i commercianti di via Giordano Bruno" Leggi su Napolitoday.it di vialamentano grandi difficoltà. Hanno raccolto la loro denuncia i consiglieri comunali Salvatore Guangi e Iris Savastano (Forza Italia), che spiegano: "A pochi giorni dall’apertura del cantiere per l’installazione della nuova linea, si è verificato un blocco.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il mare (non) bagna Napoli: Borgo Orefici e zona Mercato - “(...) La sezione Mercato? Ah, già: quella storica, dove Masaniello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Svevia; sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne traversa un lembo, venendo in carrozza, dalla Ferrovia, ma si esce subito alla Marina. Al diavolo la... 🔗napolitoday.it

A Fiumicino la protesta contro il porto crocieristico: “Una spiaggia senza mare si chiama deserto” - Sit in di protesta a Fiumicino contro il porto crocieristico e il progetto della società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della Concessione demaniale. Trecento persone circa si sono riunite nella zona del vecchio faro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mare e cantieri, soffia la protesta: “Non sappiamo come organizzarci” - Sarzana, 19 marzo 2025 – A un mese dalla Pasqua, che aprirà le porte a una serie di ponti e festività da poter trascorrere al mare e, si spera, alla bella stagione, Marinella è disseminata di cantieri. Oltre ai lavori che appaiono fermi che insistono sull’ex colonia Olivetti - che difficilmente diventerà un resort di lusso per l’estate 2025 come era stato annunciato dal Gruppo Bulgarella in sede di avvio del cantiere - , sono diversi gli interventi in corso nella frazione marina di Sarzana. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tram del mare, la protesta: Zona off-limits, sgravi fiscali per i commercianti di via Giordano Bruno; Tramvia, tutto ancora in alto mare. Nuove proteste in via San Giusto; Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 marzo; Bus, metro e tram oggi a rischio stop per lo sciopero: gli orari e le informazioni utili. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torna il tram in piazza Sannazaro. Via Acton ridotta a 2 corsie: sanpietrini al posto dell’asfalto. Un anno di lavori - Partono i cantieri del “tram del mare”. Un anno di lavori per la tratta San Giovanni-piazza Sannazaro. Via Acton ridotta da 3 a 2 corsie. Tornano i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia. Simeone ... 🔗fanpage.it

Tram del mare, dal 22 aprile al 22 giugno proseguono i lavori a Napoli - Nuova tranche di lavori per il ripristino del cosiddetto tram del mare Acton-Sannazzaro: ecco quale sarà il tratto interessato del cantiere ... 🔗2anews.it

Tram, la protesta in Comune dei residenti di San Donato: il video - Il comitato irrompe a Palazzo d'Accursio per contestare le modifiche alla viabilità della zona: "Vogliamo essere ascoltati" Il comitato irrompe a Palazzo d'Accursio per contestare le modifiche ... 🔗ilrestodelcarlino.it