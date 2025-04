Tragico debutto per il bus elettrico a Pescara | cane investito sulla Strada Parco

Pescara - Il primo giorno di servizio della linea V1 "La Verde" a Pescara è stato segnato da un incidente mortale che ha coinvolto un cane, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Il 28 aprile 2025 ha visto l'avvio della nuova linea di bus elettrici "V1 – La Verde", un progetto innovativo che collega Pescara e Montesilvano in soli 19 minuti. Tuttavia, il debutto è stato funestato da un Tragico incidente: un cane è stato investito e ucciso dal mezzo intorno alle 10:00 lungo via Castellammare, nei pressi di Villa Sabucchi. Il veicolo, un autobus elettrico della linea "La Verde", stava percorrendo l'ex tracciato ferroviario quando il cane, proveniente da una villetta adiacente, è improvvisamente uscito sulla Strada, trovandosi sotto le ruote del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre il corpo dell'animale è stato coperto con un lenzuolo bianco. Abruzzo24ore.tv - Tragico debutto per il bus elettrico a Pescara: cane investito sulla Strada Parco Leggi su Abruzzo24ore.tv - Il primo giorno di servizio della linea V1 "La Verde" aè stato segnato da un incidente mortale che ha coinvolto un, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Il 28 aprile 2025 ha visto l'avvio della nuova linea di bus elettrici "V1 – La Verde", un progetto innovativo che collegae Montesilvano in soli 19 minuti. Tuttavia, ilè stato funestato da unincidente: unè statoe ucciso dal mezzo intorno alle 10:00 lungo via Castellammare, nei pressi di Villa Sabucchi. Il veicolo, un autobusdella linea "La Verde", stava percorrendo l'ex tracciato ferroviario quando il, proveniente da una villetta adiacente, è improvvisamente uscito, trovandosi sotto le ruote del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre il corpo dell'animale è stato coperto con un lenzuolo bianco.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Innovazione, al Safety Park testato bus elettrico completamente automatizzato - (Adnkronos) – Un autobus senza conducente, con 50 passeggeri a bordo, che viaggia nel traffico in sicurezza: quello che sembra un sogno del futuro è diventato realtà, ieri al Safety Park di Vadena. Sasa SpA, società in house della Provincia autonoma di Bolzano e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives, ha testato per la […] L'articolo Innovazione, al Safety Park testato bus elettrico completamente automatizzato proviene da Webmagazine24. 🔗.com

«L'autista è una neopatentata donna», scoppia la polemica dopo il bus elettrico finito fuori strada. Fiorese (La Linea): Nessuna discriminazione - MESTRE - «L?autista è una neopatentata ed è una donna». Ha suscitato proteste la dichiarazione che l?amministratore delegato della società La Linea,... 🔗ilgazzettino.it

Investito e ucciso un cane sulla strada parco, primo incidente nel giorno del debutto dei bus: scatta la protesta - Tutto regolare fino alle 10 di lunedì 28 aprile. Poi l'autobus elettrico passato sull'ex tracciato ferroviario, nei pressi di via Castagna, poco prima di Villa Sabucchi, ha investito un cagnolino, "uscito all'improvviso", dice l'autista, "da una villetta, senza guinzaglio". Ecco dunque il primo... 🔗ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

Investito e ucciso un cagnolino sulla Strada Parco, Cronaca Pescara; Bus elettrico sulla strada parco, debutto con incidente: investito e ucciso un cane / FOTO e VIDEO; Tragico debutto per il bus elettrico a Pescara: cane investito sulla Strada Parco; Tragico incendio a Palermo: morta una donna. 🔗Approfondimenti da altre fonti