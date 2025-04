Tragedia in cantiere | operaio muore in una cava

operaio di 59 anni ha perso la vita ieri mentre lavorava in una cava di marmo.La dinamica dell’incidenteLa Tragedia è avvenuta nella cava numero 150. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato per il trasporto dei materiali, quando è precipitato nella fossa Ficola da un’altezza considerevole, rimanendo schiacciato sotto il veicolo.I soccorsi e l’intervento delle autoritàIn un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma l’intervento è stato annullato dopo che i medici arrivati sul posto hanno constatato il decesso del 59enne. Il fatto è avvenuto sulle Alpi Apuane.La vittima lavorava per una cooperativa attiva nel settore estrattivo. Thesocialpost.it - Tragedia in cantiere: operaio muore in una cava Leggi su Thesocialpost.it Un nuovo incidente mortale sul lavoro ha scosso la comunità locale. Undi 59 anni ha perso la vita ieri mentre lavorava in unadi marmo.La dinamica dell’incidenteLaè avvenuta nellanumero 150. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato per il trasporto dei materiali, quando è precipitato nella fossa Ficola da un’altezza considerevole, rimanendo schiacciato sotto il veicolo.I soccorsi e l’intervento delle autoritàIn un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma l’intervento è stato annullato dopo che i medici arrivati sul posto hanno constatato il decesso del 59enne. Il fatto è avvenuto sulle Alpi Apuane.La vittima lavorava per una cooperativa attiva nel settore estrattivo.

