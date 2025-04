Tragedia all' ex molino | Carlotta Celleno 19 anni perde la vita Indagine per omicidio colposo

molino Agostinelli. Invece, per Carlotta Celleno, 19 anni, si è trasformato in Tragedia. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, la giovane, originaria di Viterbo, è precipitata dal settimo piano.

Carlotta precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: si era intrufolata con tre amiche all'ex Molino Agostinelli per fotografare i murales - Carlotta C. è morta a Roma dopo un volo dal settimo piano. La giovane, 19 anni, si era intrufolata con alcune amiche all'ex Molino Agostinelli, un palazzo abbandonato dal 2005 in via del...

Carlotta Celleno, morta all’ex Molino Agostinelli: «Era una writer e appassionata di Urbex, uno spirito libero e felice» - Carlotta Celleno, 19 anni, sabato 26 aprile è entrata con tre amiche nel Molino Agostinelli. Dipingeva ed era una writer: il suo tag era “Sound”. Amava esplorare luoghi dimenticati, edifici fatiscenti, fabbriche dismesse. «Era appassionata di urbex, il turismo dei luoghi abbandonati, ed era andata a esplorare un edificio, ma non credo abbia preso rischi eccessivi, aveva la testa sulle spalle. Carlotta era uno spirito libero, felice. 🔗open.online

Gita tra amiche si trasforma in tragedia per una 19enne, caduta nel vuoto durante una visita per ammirare alcuni murales. L’incidente presso l’ex Molino Agostinelli a Roma - Un tragico incidente quello verificatosi a Roma sabato 26 aprile, quando una giovane ragazza di 19 anni, Carlotta C., ha perso la vita dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio abbandonato in via del Pescaccio, nella zona di Aurelio. La vittima, originaria di Viterbo, si trovava nell’ex Molino Agostinelli, un edificio dismesso da anni, noto soprattutto per essere una meta frequentata da street artist e curiosi, attratti dalle numerose opere murali che tappezzano le sue pareti. 🔗dayitalianews.com

