Tragedia a Calcinate | giovane perde la vita in un incidente tra auto e camion

giovane vita spezzata sulle strade italiane. È accaduto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate, in provincia di Bergamo, dove un violento incidente tra un’automobile e un camion ha causato la morte di un ragazzo di 29 anni, identificato con le iniziali J.C., di origine romena e residente a Borgo San Giacomo.L’impatto fatale lungo la Provinciale 573Il drammatico scontro si è verificato poco dopo l’una, lungo la Strada Provinciale 573, nei pressi della sede della Ormeplast, a pochi chilometri da Palazzolo. Per cause ancora da accertare, la vettura condotta dal giovane si è schiantata contro un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: i soccorritori, accorsi rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne. Dayitalianews.com - Tragedia a Calcinate: giovane perde la vita in un incidente tra auto e camion Leggi su Dayitalianews.com Scontro mortale nella notte tra sabato e domenicaUn’altraspezzata sulle strade italiane. È accaduto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a, in provincia di Bergamo, dove un violentotra un’mobile e unha causato la morte di un ragazzo di 29 anni, identificato con le iniziali J.C., di origine romena e residente a Borgo San Giacomo.L’impatto fatale lungo la Provinciale 573Il drammatico scontro si è verificato poco dopo l’una, lungo la Strada Provinciale 573, nei pressi della sede della Ormeplast, a pochi chilometri da Palazzolo. Per cause ancora da accertare, la vettura condotta dalsi è schiantata contro un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: i soccorritori, accorsi rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne.

