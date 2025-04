Traffico Lazio del 28-04-2025 ore 09 | 30

Lazio di nuovo Ben trovati dalla redazione sulla via Pontina è chiuso una corsia segui un veicolo fermo in prossimità del grande raccordo anulare in direzione di Roma Ci sono rallentamenti sul raccordo rallentamenti lungo la carreggiata interna tra all'uscita Tuscolana e Appia rallentamenti anche in esterna tra Casilina 24 Roma Teramo a sud di Roma trafficata la Cristoforo Colombo covalentemente della malafede Vitinia verso il centro città di lavori sulla strada a scorrimento veloce e sto ragazzino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore Belmonte Castello di ciclismo strada provinciale tra i comuni di Latina e Pontinia è chiusa poi le Provinciale 54 tra il bivio per Borgo San Michele l'incrocio con Casal Traiano In entrambe le direzioni a Roma questa sera 20:45 Rossa dell'impiego i biancocelesti della Lazio ospiteranno il Parma per questa 34a giornata di Serie A possibili difficoltà di circoLazione durante la funzione del flusso dei tifosi noi lavoro lì poi sul fasce orarie notturna quindi dalle 22 alle 6 sono completamente chiuso il rampe dello svincolo di Corese terra Nerola si è uscita sia in entrata lavori sono in programma poi questa notte anche sulla direzione sud è chiusa tra le 23 e le 5 il tratto Monte Porzio Catone San Cesareo Persol A1 roma-napoli bella signora malattie veramente tutto a più tardi un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

