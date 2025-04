Traffico di migranti arrestati tre pakistani

Imolaoggi.it - Traffico di migranti, arrestati tre pakistani Leggi su Imolaoggi.it La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, all’esito di mirate ricerche sul territorio nazionale, ha dato esecuzione ad un arresto provvisorio per fini estradizionali emesso dall’Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di tre cittadini di quel Paese, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. ITALPRESS

Altre fonti ne stanno dando notizia

Controlli alla frontiera: arrestati tre passeur, una decina i migranti trasportati - TRIESTE - Sono stati tre i passeur arrestati dalla polizia di frontiera nelle due settimane tra il 7 e il 22 febbraio. A questi si uniscono altri tre arresti di latitanti, e altri tre per evasioni o violazioni di decreti di reingresso, sempre nello stesso periodo. Tutti gli arresti sono stati... 🔗triesteprima.it

Traffico internazionale di migranti, arrestati due afghani - Tutte le attività delinquenziali, oltre ad essere particolarmente violente, venivano spesso documentate con video e/o foto sui social 🔗imolaoggi.it

Migranti, arrestati tre trafficanti pakistani: sono collegati anche a due naufragi - La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, all’esito di mirate ricerche sul territorio nazionale, ha dato esecuzione ad un arresto provvisorio per fini estradizionali emesso dall’Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di tre cittadini pakistani, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati convalidati dalle Corti d’Appello con il coordinamento delle Procure Generali competenti. 🔗secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Traffico di migranti, tre arresti; Traffico di migranti verso l'Unione europea, arrestati tre pakistani; Traffico di migranti, arrestati 3 pakistani coinvolti anche in due naufragi: uno si trovava a Catanzaro ·; Arrestati 3 pakistani per traffico di migranti verso l’Ue, le immagini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Traffico di migranti, tre arresti - I poliziotti del Servizio centrale operativo e delle Squadre mobili di Torino, Catanzaro e Brescia hanno eseguito un arresto provvisorio ai fini dell’estradizione nei confronti di tre persone di ... 🔗poliziadistato.it

Traffico di migranti verso l’Unione Europea, arrestati tre pakistani - ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, all’esito di mirate ricerche sul territorio nazionale, ha dato esecuzione ad ... 🔗msn.com

Traffico migranti nel Mediterraneo: arrestati tre pakistani, uno preso a Catanzaro - Nel corso dell’indagine sarebbe emerso il coinvolgimento degli arrestati im un traffico di migranti che, partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia - sulla rotta del Mediterraneo ... 🔗cn24tv.it