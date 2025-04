Trafficante atterra e finisce in manette

Bolognatoday.it - Trafficante atterra e finisce in manette Leggi su Bolognatoday.it È stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino un cittadino albanese di 37 anni, rientrato dalla Spagna e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bologna. L’uomo, secondo quanto accertato dalla Squadra mobile felsinea e dalla Dda (Direzione.

Trafficante atterra e finisce in manette - Secondo le indagini della Squadra mobile di Bologna si tratta di uno dei coordinatori di una rete criminale che utilizzava la piattaforma "Sky Ecc" per gestire l’importazione in Italia di ingenti quan ... 🔗bolognatoday.it