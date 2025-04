Tradimento | Ipek si innamora di Oltan ma finisce nel peggiore dei modi

Ipek si innamora di Oltan nelle nuove puntate della seconda stagione di Tradimento, in onda su Canale 5. Ma ben presto il padre di Oltan si rende conto, secondo le anticipazioni turche, che la figlia di Sezin non è mentalmente stabile. Il suo lato più oscuro esce piano piano nel corso delle varie puntate, mentre inizia questa inaspettata relazione amorosa e passionale. Tutto inizia quando Ipek inizia a lavorare nell'azienda di Oltan. Durante un weekend di lavoro, scatta la scintilla tra il padre di Tolga e la figlia di Sezin. Ma ciò che accade tra loro porta a un triste e drammatico finale.Tradimento anticipazioni, Ipek e Oltan insieme: perché lui la lasciaIpek e Oltan in Tradimento iniziano una relazione. Inizialmente, i due decidono di mantenere la loro love story segreta.

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Tradimento trame, chi è Zelis la ragazza che lavora per Oltan e conquista Ozan - Nel corso delle nuove puntate italiane di Tradimento il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Zelis. Si tratta della ragazza che ha dato carta e penna a Ozan nel locale, durante l’episodio in onda il 24 febbraio 2025. Il figlio di Guzide resta affascinato dalla bellissima giovane, che attira sin da subito la sua attenzione. Ma ecco, successivamente, mentre è con il suo amico Murat, Ozan scopre che la ragazza conosce Oltan, tanto che si dirige nella sua barca. 🔗latuafonte.com

Tradimento: Ozan ha davvero ucciso Kaan? Il vero piano di Oltan - Nelle puntate italiane di Tradimento il pubblico ha appena assistito al piano di ricatto di Oltan nei confronti di Guzide. Il tutto ha preso inizio quando Ozan viene arrestato per la morte di Kaan. Oylum si è recata subito dal fratello in carcere, trovandolo in brutte condizioni per via delle ferite riportate a seguito da i una rissa. Ozan l’ha rassicurata e le ha chiesto di stare vicina alla loro mamma, sebbene quest’ultima non voglia più parlarle. 🔗latuafonte.com

Tradimento spoiler 2ª serie, Oltan scopre che Ipek non è deceduta: 'Sei cattiva e pazza' - Anche Oltan sarà disperato e, insieme ad alcuni uomini, cercherà Ipek senza sosta, ma a dare una svolta alla vicenda sarà Yesim, che non crederà alla storia del suicidio di Ipek. 🔗it.blastingnews.com

Tradimento trame turche, Yesim a Oltan: 'Ipek ha tentato di far fuori Güzide, è instabile' - Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan scoprirà il passato oscuro di Ipek. Sarà Yesim a rivelargli che la sua nuova compagna è mentalmente instabile e che, poco tempo prima, ha tentato di uccider ... 🔗it.blastingnews.com

Ipek Okuyan e il suo piano di vendetta in Tradimento: anticipazioni e colpi di scena - Ipek Okuyan, interpretata da Ilayda Çevik, torna a Istanbul per vendicarsi di Güzide Özgüder, accusata della morte della madre. La trama si infittisce con alleanze e scandali inaspettati. 🔗ecodelcinema.com