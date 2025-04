Tradimento 2 episodio 17 | Oylum confessa un segreto a Tolga

Tradimento 2. Siamo ormai alla seconda stagione della serie TV turca con Vahide Perçin, che viene trasmessa nel primo pomeriggio di Canale 5. Ma cosa succede nel nuovo episodio 17? Nuovi colpi di scena per i protagonisti di questo show che sta appassionando il pubblico italiano. Vedremo ancora Oylum intenta a cercare suo figlio Can. Non solo, la figlia di Guzide decide di svelare una verità, finora nascosta, a Tolga.

Tradimento anticipazioni domani episodio 17: Oylum grande protagonista

Le anticipazioni dell'episodio 17 di Tradimento 2 segnalano che Kahraman promette a Oylum che la aiuterà a riabbracciare suo figlio Can. Il bambino è stato rapito per la seconda volta e la ragazza è disposta a tutto pur di riabbracciarlo. Proprio ora, la famiglia di Guzide ha scoperto che Zelis era stata imbavagliata e rinchiusa nel seminterrato dai rapitori.

