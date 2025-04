Tra Zendaya e Tom Holland i divi… stagionati | le star più amate dalla Gen Z

Approfondimenti da altre fonti

Il National Research Group ha recentemente aggiornato il sondaggio relativo al mondo del cinema inserendo per il 2025 statistiche per fasce d'età più specifiche.

