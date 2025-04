Tra Lazio e Parma finisce 2-2

Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all'alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la "maledizione" dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. La Lazio viene colpita a freddo, al 3': Valeri trova lo spazio per servire Ondrejka, che controlla e batte Mandas trovando l'angolino basso. La reazione della Lazio non si concretizza in vere occasioni da rete. Anzi, il Parma si rende pericoloso in contropiede e, con il passare dei minuti, annulla totalmente i biancocelesti. Agi.it - Tra Lazio e Parma finisce 2-2 Leggi su Agi.it AGI - Gol e spettacolo all'Olimpico, dove larimonta due gol ale porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all'alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la "maledizione" dell'Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. Laviene colpita a freddo, al 3': Valeri trova lo spazio per servire Ondrejka, che controlla e batte Mandas trovando l'angolino basso. La reazione dellanon si concretizza in vere occasioni da rete. Anzi, ilsi rende pericoloso in contropiede e, con il passare dei minuti, annulla totalmente i biancocelesti.

