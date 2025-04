Toscolano Maderno | mostra La luna di carta

Sabato 17 maggio alle ore 17.30 verrà inaugurata a Toscolano Maderno la mostra "La luna di carta", mostra personale dell'artista vicentina Lucia Marzotto. La mostra sarà aperta da un concerto a cura di Giorgio Bernabò ispirato e fortemente connesso alle opere esposte. Con Fabio Pupillo, flauto; Eleonora Wegher, pianoforte.

