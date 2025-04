Toscani sempre meno in forma | gli obesi sono aumentati del 10% in dieci anni

dieci anni, in Toscana gli obesi sono aumentati del 10%. Ad essere colpite, come rileva Coldiretti Toscana, sono tutte le fasce d’età comprese tra i 18 e i 69 anni. Non solo. Più di un toscano su tre è in sovrappeso.Le cause di questo risultato poco confortante? Intanto la sedentarietà, ma anche la progressiva sostituzione degli alimenti tipici della dieta mediterranea con quelli ultra-processati e confezionati. È proprio il consumo di questi cibi il principale imputato non solo dell’aumento di peso, ma anche dell’insorgenza sempre più frequente di malattie cardiovascolari, come diabete e ipertensione, e perfino del cancro. sempre Coldiretti Toscana calcola che il costo sociale e sanitario derivante dal sovrappeso sia, in termini di tasse, pari a 289 euro a testa, in un anno. Lanazione.it - Toscani sempre meno in forma: gli obesi sono aumentati del 10% in dieci anni Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile 2025 - La bilancia non mente e il risultato che dà non è per nulla incoraggiante. In, in Toscana glidel 10%. Ad essere colpite, come rileva Coldiretti Toscana,tutte le fasce d’età comprese tra i 18 e i 69. Non solo. Più di un toscano su tre è in sovrappeso.Le cause di questo risultato poco confortante? Intanto la sedentarietà, ma anche la progressiva sostituzione degli alimenti tipici della dieta mediterranea con quelli ultra-processati e confezionati. È proprio il consumo di questi cibi il principale imputato non solo dell’aumento di peso, ma anche dell’insorgenzapiù frequente di malattie cardiovascolari, come diabete e ipertensione, e perfino del cancro.Coldiretti Toscana calcola che il costo sociale e sanitario derivante dal sovrappeso sia, in termini di tasse, pari a 289 euro a testa, in un anno.

