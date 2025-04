Tortura la cagnolina Milly rompendole le ossa ma non fa neanche un giorno di carcere

Milly, trovata in condizioni gravissime a Port Kennedy, in Australia, è morta dopo mesi di violenze da parte del suo umano. Dopo due anni di indagini il 40enne è stato condannato a una multa e al divieto di detenere animali, senza però scontare neanche un giorno di carcere. Leggi su Fanpage.it La cucciola, trovata in condizioni gravissime a Port Kennedy, in Australia, è morta dopo mesi di violenze da parte del suo umano. Dopo due anni di indagini il 40enne è stato condannato a una multa e al divieto di detenere animali, senza però scontareundi

