Torneo delle Province | scelti i calciatori che rappresenteranno Viterbo

delle Province Rieti-Viterbo 2024-2025 in programma mercoledì 30 Aprile a Forano (in provincia di Rieti). I convocati dovranno trovarsi alle ore 13:00 a Viterbo presso il piazzale del Globo (zona San Lazzaro), incrocio strada san Lazzaro. Viterbotoday.it - Torneo delle Province: scelti i calciatori che rappresenteranno Viterbo Leggi su Viterbotoday.it È ufficiale la convocazione per la prima gara del TrofeoRieti-2024-2025 in programma mercoledì 30 Aprile a Forano (in provincia di Rieti). I convocati dovranno trovarsi alle ore 13:00 apresso il piazzale del Globo (zona San Lazzaro), incrocio strada san Lazzaro.

