Tornano i Giochi della gioventù La festa della sport scolastico in via sperimentale a Cesena

Giochi della gioventù', la storica manifestazione dello sport scolastico inventata nel lontano 1968 dal presidente del Coni, Giulio Onesti? Interrotta nel 2017, sta per ripartire coinvolgendo studenti e studentesse dalla quarta elementare alla terza media (compresi quelli con disabilità), come prevede il disegno di legge del Governo approvato all'unanimità lo scorso 19 marzo al Senato. Viene così garantito quello che la Costituzione riconosce con l'articolo 33 ("La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme") introdotto nel 2023, e recuperata un'esperienza positiva che hanno vissuto in tantissimi, campioni e non.Nelle scorse settimane l'Ufficio scolastico regionale ha emanato le prime indicazioni operative.

