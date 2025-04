Torna il Camminar mangiando degustando alla scoperta del territorio tra Castelletto e Borgo Ticino

Castelletto Sopra Ticino e Borgo Ticino appuntamento con il "Camminar mangiando", un percorso enogastronomico di circa 10 chilometri tra i due comuni del novarese alla scoperta dei sapori e dei prodotti dell'Alto Piemonte.Il programma della giornata prevede sette tappe. Novaratoday.it - Torna il "Camminar mangiando", degustando alla scoperta del territorio tra Castelletto e Borgo Ticino Leggi su Novaratoday.it Domenica 4 maggio traSopraappuntamento con il "", un percorso enogastronomico di circa 10 chilometri tra i due comuni del novaresedei sapori e dei prodotti dell'Alto Piemonte.Il programma della giornata prevede sette tappe.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Casalino torna il "Cascinar... mangiando", l'escursione gastronomica in bicicletta - Torna l'appuntamento con il "Cascinar mangiando" a Casalino organizzato da Comune e da Atl, il prossimo primo maggio per un tour in bicicletta di circa 18 chilometri. Programma Ore 8.30-8.55: accoglienza e iscrizioni Ore 9 partenza per la cascina Schiavenza per la prima colazione (presso... 🔗novaratoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Torna il Camminar mangiando, degustando alla scoperta del territorio tra Castelletto e Borgo Ticino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne