Torino Inter c’è la data UFFICIALE! Ecco quando si giocherà il match

Torino Inter, c'è la data UFFICIALE! Ecco quando si giocherà il match. Le parole di Simonelli, presidente della Lega Serie A

Cosi in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha svelato l'orario e la data delle gare relative alla 36a giornata

DATE UFFICIALI- «Il sabato 10 maggio ci saranno Como-Cagliari alle 15, Lazio-Juventus alle 18 e poi Empoli-Parma alle 20.45. Domenica alle 12.30 Udinese-Monza, alle 15 Verona-Lecce alle 18 Torino–Inter e alle 20.45 Napoli-Genoa. Il lunedì Venezia-Fiorentina alle 18.30 e poi Atalanta-Roma alle 20.45. Le altre giornate di calendario le daremo il 9 maggio e l'ultima il 19 maggio invece»

SPAREGGIO SCUDETTO- «Eventuale spareggio scudetto? Vorremmo porci il problema della data perché vorrebbe dire Inter in finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale.

Serie A, calendario anticipi-posticipi 36ª giornata: la data di Torino-Inter! - La Lega Serie A ha appena ufficializzato il calendario con date e orari della terzultima giornata di campionato. Ecco il programma, che per l'Inter significa la partita contro il Torino. SERIE A – CALENDARIO TRENTASEIESIMA GIORNATA Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45 Como-Cagliari sabato 10 maggio ore 15 Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18 Empoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45 Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.

Serie A, anticipi e posticipi 34ª e 35ª giornata: data e orario di Inter-Roma e Napoli-Torino - La Lega di Serie A ha stabilito date e orari delle partite della 34ª e della 35ª giornata. Inter-Roma si disputerà sabato 26 aprile. Anticipo di sabato per l'Inter anche nel turno successivo.

