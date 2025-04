Torino apre l’Ostensione multimediale della Sindone

Lapresse.it - Torino, apre l'Ostensione multimediale della Sindone

Apre l'Ostensione multimediale della Sindone 'dedicata al Papa' - Alessandro Giraudo, ha inaugurato oggi a Torino, in piazza Castello, la tenda 'Avvolti' che ospita la prima 'ostensione multimediale' della Sindone della storia, aperta al pubblico fino al 5 maggio ... 🔗msn.com

Torino, apre l'Ostensione multimediale della Sindone - Dal 28 aprile al 5 maggio 2025 in piazza Castello sarà sibile vedere l'Ostensione multimediale della Sindone all'interno di un'apposita struttura: la Tenda di Avvolti. Al suo interno dunque il sacro l ... 🔗lanuovasardegna.it

Una tenda per capire i segreti della Sindone, aspettando il 2033 - La diocesi celebra il Giubileo con una struttura in piazza Castello con dispositivi multimediali che permettono di scoprire il Sacro lino ... 🔗torino.repubblica.it