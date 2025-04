Toninelli l' ultima figuraccia | su cosa sta zitto

Liberoquotidiano.it - Toninelli, l'ultima figuraccia: su cosa sta zitto Leggi su Liberoquotidiano.it D’accordo la sobrietà e il rigore ministeriale, ma quando c’è da gioire per la squadra della propria città, anche una persona seria come Maria Elisabetta Alberti Casellati tira fuori un’anima da tifosa. Non si hanno immagini allo stadio dell’esponente di Forza Italia, ex presidente del Senato, ma bastano i messaggi entusiasti su Facebook per l’approdo in serie B del Padova calcio, dopo sei anni.Alla squadra veneta mancava un punto per la promozione e venerdì è arrivato grazie allo zero a zero con il Lumezzane. «Una gioia immensa per la mia città, per una tifoseria appassionata e per tutti quelli che hanno creduto fino in fondo in questo sogno», ha scritto sui social la titolare delle Riforme. «Un risultato meritato, costruito con impegno, serietà e spirito di gruppo. Complimenti alla squadra, allo staff tecnico, alla società e a tutta la grande famiglia biancoscudata.

