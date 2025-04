Quotidiano.net - Tommaso Paradiso papà: è nata la figlia Anna

è. in. Fiocco rosa per il cantautore italianoe per la compagna Carolina Sansoni che, pochi giorni fa, ha dato alla luce la piccola. Ad annunciarlo è stata proprio la fidanzata dell’artista che ha pubblicato su Instagram una foto dove si vede l’ex frontman dei Thegiornalisti sul letto insieme alla piccola. Una dedica speciale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Sansoni (@carosansoni) Nel post, Sansoni ha scritto: “dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci.