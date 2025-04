Tommaso Paradiso è papà | la foto con la piccola Anna e l’annuncio di Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso è diventato papà. Il cantautore romano e la compagna, Carolina Sansoni, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare Anna.Tommaso Paradiso papà: è nata la piccola AnnaAd annunciare la nascita della piccola è stata proprio Sansoni, con una foto su Instagram del neo papà, 41 anni, che tiene sulla pancia la bimba, corredata da un tenero commento: «papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto». Poi il benvenuto alla piccola: «Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te». GUARDA LE fotoL’allegro recap dei baby vip nati nel 2024 (con i loro genitori star): le foto Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio: «L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno», ha rivelato lui in alcune interviste, ammettendo di avere fatto una corte spietata a Sansoni, 36 anni. Amica.it - Tommaso Paradiso è papà: la foto con la piccola Anna e l’annuncio di Carolina Sansoni Leggi su Amica.it è diventato. Il cantautore romano e la compagna,, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, che hanno deciso di chiamare: è nata laAd annunciare la nascita dellaè stata proprio, con unasu Instagram del neo, 41 anni, che tiene sulla pancia la bimba, corredata da un tenero commento: «dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto». Poi il benvenuto alla: «Benvenuta in questo pazzo mondo, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te». GUARDA LEL’allegro recap dei baby vip nati nel 2024 (con i loro genitori star): lesi sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio: «L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno», ha rivelato lui in alcune interviste, ammettendo di avere fatto una corte spietata a, 36 anni.

