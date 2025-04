Tommaso Paradiso e la compagna Carolina Sansoni sono diventati genitori

Sansoni –. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo così tanto. Benvenuta in questo pazzo mondo, piccola Anna. Non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme a te.Tommaso Paradiso è diventato papà. Ad annunciarlo su Instagram con queste parole, è stata la sua compagna, Carolina Sansoni, imprenditrice e manager nel settore della moda e del digitale, nonché founder di @TalkinPills – Il mondo del lavoro in pillole, condividendo una dolcissima foto in cui il cantante tiene la piccola sul petto.Tommaso Paradiso, nato a Roma nel 1983, è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana contemporanea. Ex frontman dei TheGiornalisti, band con cui ha riscosso un enorme successo tra il 2014 e il 2019, ha poi intrapreso una carriera da solista. Gravidanzaonline.it - Tommaso Paradiso e la compagna Carolina Sansoni sono diventati genitori Leggi su Gravidanzaonline.it Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci – scrive–. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo così tanto. Benvenuta in questo pazzo mondo, piccola Anna. Non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio insieme a te.è diventato papà. Ad annunciarlo su Instagram con queste parole, è stata la sua, imprenditrice e manager nel settore della moda e del digitale, nonché founder di @TalkinPills – Il mondo del lavoro in pillole, condividendo una dolcissima foto in cui il cantante tiene la piccola sul petto., nato a Roma nel 1983, è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana contemporanea. Ex frontman dei TheGiornalisti, band con cui ha riscosso un enorme successo tra il 2014 e il 2019, ha poi intrapreso una carriera da solista.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Carolina Sansoni, compagna di Tommaso Paradiso e madre di Anna - Carolina Sansoni è un’imprenditrice ed esperta di marketing nel settore della moda. Dal 2017 è la compagna inseparabile del cantautore romano Tommaso Paradiso. Dal 20 aprile scorso è anche madre di Anna, la loro primogenita. Nata a Roma nel 1989, Sansoni ha fondato l’agenzia ‘Talk in pills’, specializzandosi nella pubblicità. Dopo il liceo si è trasferita a Londra per studiare Comunicazione & Marketing, ottenendo una laurea in Fashion Business al prestigioso Istituto Marangoni di Londra. 🔗cultweb.it

Tommaso Paradiso è diventato papà, la prima foto e la dedica della compagna Carolina Sansoni - La musica si ferma, il cuore esplode: Tommaso Paradiso è diventato papà. Una notizia che ha il sapore dolce delle prime volte e che in poche ore ha attraversato la Rete come un soffio di felicità pura. L’ex frontman dei Thegiornalisti, oggi affermato cantautore solista, ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Anna, con una tenerezza che racconta molto più di mille canzoni. “Benvenuta in questo pazzo mondo, amore nostro grande”, ha scritto la compagna Carolina Sansoni su Instagram, accanto alla prima foto ufficiale: uno scatto che immortala la manina minuscola della piccola stretta ... 🔗dilei.it

Tommaso Paradiso è diventato papà, nata la prima figlia dalla compagna Carolina Sansoni - “Vorrei avere 12 figli: non vedo l’ora di diventare padre” aveva detto l’ex frontman dei The Giornalisti 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Tommaso Paradiso e la compagna Carolina Sansoni sono diventati genitori; Tommaso Paradiso è diventato papà: chi è la compagna Carolina Sansoni. La carriera, il primo incontro durante una partita di calcio, la figlia; Tommaso Paradiso è diventato papà: è nata Anna, la prima figlia con Carolina Sansoni; Tommaso Paradiso è diventato papà: lo scatto dolcissimo con la piccola Anna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tommaso Paradiso è diventato papà: è nata Anna, la prima figlia con Carolina Sansoni - È la neo mamma ad annunciarlo, su Instagram: «Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto» ... 🔗vanityfair.it

Tommaso Paradiso è diventato papà, nata la prima figlia dalla compagna Carolina Sansoni - “Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto” ha scritto Carolina Sansoni pubblicando la prima fot ... 🔗msn.com

Tommaso Paradiso diventa papà: la figlia Anna nata prematura. Carolina Sansoni: «Aveva fretta di conoscerci» - Tommaso Paradiso è diventato papà. L'ex frontman dei TheGiornalisti e la compagna Carolina Sansoni hanno dato alla luce la piccola Anna, ... 🔗msn.com