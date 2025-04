Tommaso Paradiso è diventato papà | nome e sesso del bebè

Tommaso Paradiso è diventato papà. L'annuncio arriva dal profilo Instagram di Carolina Sansoni, compagna dell'ex frontman dei TheGiornalisti.

Tommaso Paradiso è diventato papà, la prima foto e la dedica della compagna Carolina Sansoni - La musica si ferma, il cuore esplode: Tommaso Paradiso è diventato papà. Una notizia che ha il sapore dolce delle prime volte e che in poche ore ha attraversato la Rete come un soffio di felicità pura. L’ex frontman dei Thegiornalisti, oggi affermato cantautore solista, ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Anna, con una tenerezza che racconta molto più di mille canzoni. “Benvenuta in questo pazzo mondo, amore nostro grande”, ha scritto la compagna Carolina Sansoni su Instagram, accanto alla prima foto ufficiale: uno scatto che immortala la manina minuscola della piccola stretta ... 🔗dilei.it

Tommaso Paradiso è diventato papà: è nata Anna, la prima figlia con Carolina Sansoni - È la neo mamma ad annunciarlo, su Instagram: «Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto» 🔗vanityfair.it

