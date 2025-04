Tommaso Paradiso è diventato papà nata la prima figlia dalla compagna Carolina Sansoni

Tgcom24.mediaset.it - Tommaso Paradiso è diventato papà, nata la prima figlia dalla compagna Carolina Sansoni Leggi su Tgcom24.mediaset.it “Vorrei avere 12 figli: non vedo l’ora di diventare padre” aveva detto l’ex frontman dei The Giornalisti

Tommaso Paradiso è diventato papà, è nata la piccola Anna - Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono diventati genitori, questa notte è nata la piccola Anna, la loro prima figlia. Carolina e Tommaso sono legati dal 2017, anno in cui si sono conosciuti durante una partita di calcio. Fin da subito compresero di avere molto in comune e così iniziarono a frequentarsi. A Cosmopolitan, tempo fa, Paradiso affermò: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. 🔗metropolitanmagazine.it

Tommaso Paradiso diventa papà, Carolina Sansoni è incinta di una bambina - Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso, sarebbe incinta di una bambina che dovrebbe nascere a maggio e hanno deciso di passare le ultime settimane nel relax della loro mega villa a Capalbio. Carolina e Tommaso sono legati dal 2017, anno in cui si sono conosciuti durante una partita di calcio. Fin da subito compresero di avere molto in comune e così iniziarono a frequentarsi. A Cosmopolitan, tempo fa, Paradiso affermò: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. 🔗metropolitanmagazine.it

Tommaso Paradiso diventa papà, la sua fidanzata è incinta: ecco chi è la compagna del cantante - Tommaso Paradiso sta per diventare papà: la fidanzata Carolina Sansoni è incinta! Il cantante non ha mai nascosto la sua voglia di metter su famiglia e in una vecchia intervista aveva dichiarato quanto segue: “Vorrei 12 figli, non vedo l’ora di fare il papà”. Oggi Tommaso ha 41 anni e il suo desiderio sembra essersi realizzato. Carolina Sansoni, la sua fidanzata, che di anni ne ha 35 anni, sarebbe incinta di una bambina! La notizia non è stata confermata o smentita dai diretti interessati, ma secondo il settimanale Oggi le indiscrezioni sarebbero più vere che mai! Tommaso Paradiso pronto a ... 🔗donnapop.it

