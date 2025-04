Tomba di Papa Francesco | oltre 70mila fedeli a Roma in vista del conclave del 7 maggio

Roma, 28 aprile 2025 – Migliaia di fedeli stanno affollando in queste ore la Basilica di Santa Maria maggiore per rendere omaggio a Papa Francesco, sepolto proprio lì dopo la sua scomparsa. Nella sola giornata di ieri si sono contati circa 70mila accessi, il numero più alto registrato finora secondo quanto riferito dalla Questura di Roma.L'ondata di pellegrini – in continua crescita man mano che si avvicina la data del conclave del 7 maggio – ha spinto le autorità a predisporre misure straordinarie. Piazza dell'Esquilino è stata completamente transennata e trasformata in un'area di attesa per i fedeli, con percorsi guidati per incanalare i flussi verso gli ingressi della basilica.

