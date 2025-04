Tom Holland e Zendaya | prima apparizione insieme sul set di Euphoria 3 dopo il fidanzamento

Holland ha raggiunto Zendaya sul set della terza stagione di Euphoria, segnando la loro prima uscita pubblica dopo l'annuncio del fidanzamento. Tom Holland e Zendaya, una delle coppie più amate di Hollywood, sono tornati a farsi vedere insieme dopo la notizia del loro fidanzamento ufficiale. L'attore britannico, noto per il suo ruolo di Spider-Man, è stato infatti avvistato sul set della terza stagione di Euphoria, dove ha accompagnato Zendaya durante una giornata di riprese della popolare serie HBO. Durante la visita, i due sono apparsi rilassati e affiatati, regalando ai fan alcuni momenti tenerissimi. Con loro c'era anche Noon, il cane di Zendaya, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più familiare. Le immagini della giornata, che potete vedere qui sotto, .

