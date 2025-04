TNA REBELLION | Indi Hartwell nuova stella della Knockouts Division

REBELLION 2025, le telecamere si sono spostate a bordo ring per un annuncio a sorpresa: Indi Hartwell è ufficialmente parte di TNA. La firma di Hartwell arriva dopo mesi di duro lavoro nella scena Indipendente, dimostrando che non aveva alcuna intenzione di fermarsi dopo il suo rilascio dalla WWE. Dal condividere il ring con Mercedes Moné all’allenarsi con alcuni dei migliori, Indi ha costruito slancio in silenzio e ora è pronta a conquistare la Divisione Knockouts.La folla all’interno del Galen Center è esplosa quando è stato dato l’annuncio. Hartwell non ha nemmeno dovuto lottare REBELLION per diventare una delle notizie più grandi della serata. Dopo aver collezionato prestazioni impressionanti nelle Indies e aver stuzzicato il pubblico con possibili nuove alleanze, Hartwell ha scelto TNA invece di aspettare altre offerte. Zonawrestling.net - TNA REBELLION: Indi Hartwell nuova stella della Knockouts Division Leggi su Zonawrestling.net La TNA ha appena messo a segno un grande colpo. Durante l’ultima ora di2025, le telecamere si sono spostate a bordo ring per un annuncio a sorpresa:è ufficialmente parte di TNA. La firma diarriva dopo mesi di duro lavoro nella scenapendente, dimostrando che non aveva alcuna intenzione di fermarsi dopo il suo rilascio dalla WWE. Dal condividere il ring con Mercedes Moné all’allenarsi con alcuni dei migliori,ha costruito slancio in silenzio e ora è pronta a conquistare la.La folla all’interno del Galen Center è esplosa quando è stato dato l’annuncio.non ha nemmeno dovuto lottareper diventare una delle notizie più grandiserata. Dopo aver collezionato prestazioni impressionanti nellees e aver stuzzicato il pubblico con possibili nuove alleanze,ha scelto TNA invece di aspettare altre offerte.

Ne parlano su altre fonti

TNA: Hardys in cerca di vendetta, a Rebellion sarà sfida tra coppie di fratelli - La TNA sta iniziando a costruire la card per il prossimo PPV della compagnia, denominato Rebellion. L’evento si terrà il prossimo 27 Aprile a Los Angeles e ad un mese di distanza stanno emergendo i primi incontri. Uno di questi sarà il match valido per i titoli mondiali di coppia che vedrà una sfida inedita tra coppie di fratelli, da una parte i campioni in carica Matt e Jeff Hardy, dall’altra invece Nic e Ryan Nemeth. 🔗zonawrestling.net

WWE: Annunciato il primo match di Indi Hartwell post licenziamento - Lo scorso novembre, la WWE ha annunciato gli addi di alcuni wrestler: Baron Corbin, Tegan Nox, Indi Hartwell. E mentre per Corbin si è trattato di un mancato rinnovo di contratto, Tegan e Indi sono state licenziate, il che significa che per tornare sul ring occorre rispettare i 90 giorni di preavviso. Attesa però che sta per scadere, ed è arrivato il primo annuncio per Indi. Ritorno sul ring in Australia Come annunciato sui social, Indi tornerà nella sua terra natia, l’Australia, per il primo incontro post-WWE: il 9 marzo infatti parteciperà a We Are Renegades, evento della ... 🔗zonawrestling.net

TNA REBELLION: Joe Hendry conserva il titolo mondiale e finisce nel mirino di Trick Williams - Sono state certamente settimane impegnative per Joe Hendry, catapultato a WrestleMania contro una leggenda come Randy Orton per poi passare da NXT prima di tornare in TNA a difendere il titolo mondiale, questa notte, a Rebellion. Il tutto con un problema alla spalla dovuto all’incidente di qualche settimana fa con Elijah, ma nascosto a WrestleMania per provare a non dare vantaggi ad Orton. Dall’altro lato due sfidanti agguerriti, Frankie Kazarian che ha finalmente “chiamato la sua shot titolata” e Ethan Page pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con la TNA. 🔗zonawrestling.net

Su questo argomento da altre fonti

Indi Hartwell appare a Rebellion, ha firmato con la TNA; TNA REBELLION: Indi Hartwell nuova stella della Knockouts Division; Nic Nemeth e Ryan Nemeth battono gli Hardys a Rebellion; RISULTATI | TNA REBELLION 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Indi Hartwell signs with TNA, appears at Rebellion - Indi Hartwell has crossed the line. It was announced during TNA Rebellion that Hartwell has officially signed with the company. She confirmed her signing while being interviewed in the crowd ... 🔗f4wonline.com

Indi Hartwell Crosses The Line – Signs With TNA Wrestling - At TNA Rebellion 2025, it was officially announced that Indi Hartwell has signed with TNA Wrestling. Calling the move a “dream come true,” Hartwell declared that she has “crossed the line” to join the ... 🔗ewrestlingnews.com

Former WWE NXT champion Indi Hartwell officially signs with top promotion - Indi Hartwell, after her WWE release in December 2024, has signed with TNA Wrestling, WWE's partner company. She was spotted at TNA Rebellion 2025, wh ... 🔗msn.com