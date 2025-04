TNA REBELLION | Il Pubblico di Los Angeles Distrugge il Match tra Masha Slamovich e Tessa Blanchard

Match per il Knockouts Championship a TNA REBELLION 2025 è stato caotico, ma non per i motivi che ci si sarebbe aspettati. Masha Slamovich ha difeso il suo titolo contro Tessa Blanchard in quello che avrebbe dovuto essere uno scontro intenso. Invece, i fan di Los Angeles si sono completamente rivoltati contro l’incontro, sommergendolo con cori brutali. A un certo punto, il Pubblico ha iniziato a cantare “Let’s go Cena, Cena sucks”, riprendendo uno dei cori più iconici della storia del wrestling. E non si sono fermati lì: sono esplosi anche forti cori di “Goldberg”, stravolgendo totalmente l’atmosfera..@MashaSlamovich WILL NOT stay down! WATCH #TNAREBELLION LIVE on TNA+: pic.twitter.comfqanuXRXV6— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 28, 2025 Nonostante il Pubblico ostile, l’azione sul ring è continuata. Zonawrestling.net - TNA REBELLION: Il Pubblico di Los Angeles Distrugge il Match tra Masha Slamovich e Tessa Blanchard Leggi su Zonawrestling.net Ilper il Knockouts Championship a TNA2025 è stato caotico, ma non per i motivi che ci si sarebbe aspettati.ha difeso il suo titolo controin quello che avrebbe dovuto essere uno scontro intenso. Invece, i fan di Lossi sono completamente rivoltati contro l’incontro, sommergendolo con cori brutali. A un certo punto, ilha iniziato a cantare “Let’s go Cena, Cena sucks”, riprendendo uno dei cori più iconici della storia del wrestling. E non si sono fermati lì: sono esplosi anche forti cori di “Goldberg”, stravolgendo totalmente l’atmosfera..@WILL NOT stay down! WATCH #TNALIVE on TNA+: pic.twitter.comfqanuXRXV6— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 28, 2025 Nonostante ilostile, l’azione sul ring è continuata.

Su questo argomento da altre fonti

TNA: Hardys in cerca di vendetta, a Rebellion sarà sfida tra coppie di fratelli - La TNA sta iniziando a costruire la card per il prossimo PPV della compagnia, denominato Rebellion. L’evento si terrà il prossimo 27 Aprile a Los Angeles e ad un mese di distanza stanno emergendo i primi incontri. Uno di questi sarà il match valido per i titoli mondiali di coppia che vedrà una sfida inedita tra coppie di fratelli, da una parte i campioni in carica Matt e Jeff Hardy, dall’altra invece Nic e Ryan Nemeth. 🔗zonawrestling.net

TNA REBELLION: Joe Hendry conserva il titolo mondiale e finisce nel mirino di Trick Williams - Sono state certamente settimane impegnative per Joe Hendry, catapultato a WrestleMania contro una leggenda come Randy Orton per poi passare da NXT prima di tornare in TNA a difendere il titolo mondiale, questa notte, a Rebellion. Il tutto con un problema alla spalla dovuto all’incidente di qualche settimana fa con Elijah, ma nascosto a WrestleMania per provare a non dare vantaggi ad Orton. Dall’altro lato due sfidanti agguerriti, Frankie Kazarian che ha finalmente “chiamato la sua shot titolata” e Ethan Page pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con la TNA. 🔗zonawrestling.net

TNA: Infortunio alla spalla per Joe Hendry, a rischio la partecipazione a Rebellion - A poco più di 20 giorni dal prossimo PPV della TNA, denominato Rebellion, c’è apprensione sulle condizioni del campione del mondo Joe Hendry, uscito malconcio dalla puntata di questa notte per un banale infortunio occorso ad inizio puntata che rischia di compromettere la sua partecipazione al PPV, ma anche il suo regno titolato. Elijah colpevole involontario Joe Hendry questa notte si è accomodato al tavolo di commento per il match tra Frankie Kazarian e Elijah. 🔗zonawrestling.net

Ne parlano su altre fonti

Steve Maclin - Intervista al TNA International Champion; RISULTATI: TNA REBELLION 2025; TNA Wrestling Rebellion: card e come vederlo in streaming; RISULTATI | TNA REBELLION 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

TNA: Hardys in cerca di vendetta, a Rebellion sarà sfida tra coppie di fratelli - La TNA sta iniziando a costruire la card per il prossimo PPV della compagnia, denominato Rebellion. L’evento si terrà il prossimo 27 Aprile a Los Angeles e ad un mese di distanza stanno emergendo i ... 🔗zonawrestling.net

I pronostici di TNA Rebellion 2025 - La WrestleMania week ci ha consegnato un qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa. Joe Hendry, da campione mondiale TNA in carica, ha lottato a WrestleMania divenendo di fatto l’avversario a ... 🔗zonawrestling.net