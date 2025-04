TNA REBELLION | I Nemeth Brothers sono i nuovi TNA Tag Team Champions

REBELLION 2025 si è concluso con il cuore spezzato per gli Hardy Boys, quando Nic e Ryan Nemeth hanno conquistato una clamorosa vittoria, diventando i nuovi TNA World Tag Team Champions. Il match ha tenuto i fan col fiato sospeso dall'inizio alla fine, con numerosi tentativi di schienamento e momenti di caos. Jeff Hardy ha messo a segno una Twist of Fate, e sembrava pronto a chiudere l'incontro, ma Ryan Nemeth ha interrotto il conteggio al due. Matt Hardy ha cacciato Ryan fuori dal ring per cercare di mantenerlo lontano dall'azione, mentre Jeff e Nic continuavano a lottare all'interno.Here comes the Charismatic Enigma! @JEFFHARDYBRAND WATCH #TNAREBELLION LIVE on TNA+: pic.twitter.com20uo8wHWf6— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 28, 2025 Jeff ha provato un rapido Roll-Up su Nic, ma si è fermato a due.

