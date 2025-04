Thuram Inter il francese partirà per Barcellona? Le ultime da Appiano Gentile

Thuram Inter, il francese partirà per Barcellona? Le ultime da Appiano Gentile sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro. Ecco le parole di BarzaghiMarcus Thuram sarà disponibile per Barcellona? A fare chiarezza sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter è Matteo Barzaghi, Intervenuto in diretta da Appiano Gentile su Sky Sport. Queste sono le ultime novità in vista della semifinale d’andata di Champions League, in programma mercoledì alle 21. Ecco le ultime sulle condizioni di TikusLE ultime SULLE CONDIZIONI DI Thuram- «Thuram? C’è una speranza, oggi era a parte ma a buon ritmo. Tutto dipende dai back di queste ore, di domani, se le sensazioni saranno buone partirà. Stando ai progressi di oggi, partirà per Barcellona. Poi deciderà Inzaghi quanti minuti fargli fare, ma già averlo per uno spezzone di gara a Barcellona sarebbe importante» Internews24. Internews24.com - Thuram Inter, il francese partirà per Barcellona? Le ultime da Appiano Gentile Leggi su Internews24.com , ilper? Ledasulle condizioni dell’attaccante nerazzurro. Ecco le parole di BarzaghiMarcussarà disponibile per? A fare chiarezza sulle condizioni dell’attaccante dell’è Matteo Barzaghi,venuto in diretta dasu Sky Sport. Queste sono lenovità in vista della semifinale d’andata di Champions League, in programma mercoledì alle 21. Ecco lesulle condizioni di TikusLESULLE CONDIZIONI DI- «? C’è una speranza, oggi era a parte ma a buon ritmo. Tutto dipende dai back di queste ore, di domani, se le sensazioni saranno buone. Stando ai progressi di oggi,per. Poi deciderà Inzaghi quanti minuti fargli fare, ma già averlo per uno spezzone di gara asarebbe importante»news24.

