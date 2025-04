Thuram è sempre più assistman! Il passaggio vincente a Kolo Muani gli vale il raggiungimento di un record | la statistica aggiornata dopo Juve Monza!

Thuram è sempre più assistman! La statistica aggiornata dopo Juve Monza gli permette di raggiungere un record personale. Chiamatelo pure assistman. Khéphren Thuram diventa il "re" dei passaggi vincenti. Almeno se consideriamo le stagioni della sua giovane carriera. Con la traccia vincente per Randal Kolo Muani in Juve Monza, il francese ha ottenuto il record personale di assist in una sola stagione. Ecco la statistica – «Khephren Thuram ha servito il suo quinto assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (superati i quattro con il Nizza del 2022-23) – tra i centrocampisti che hanno esordito quest'anno nella competizione, solamente Nico Paz e Youssouf Fofana (sei ciascuno) contano più passaggi vincenti forniti rispetto al francese.

