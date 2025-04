Thunderobot G50S | il controller wireless definitivo ora in offerta!

Un controller versatile, preciso e adatto a tutte le piattaforme, su Amazon trovi il Thunderobot G50S a un prezzo imperdibile solo 29,90€: perfetto per PC Windows, Switch, Android e tanto altro.

Guarda l'offerta su Amazon

Caratteristiche principali:
- Joystick effetto Hall anti-drift: massima precisione e durata grazie ai sensori magnetici
- Grilletti effetto Hall: risposta immediata e gameplay super fluido, perfetti per sparatutto e giochi di corsa
- Giroscopio a 6 assi: controllo ultra-preciso inclinando e ruotando il controller
- 6 pulsanti posteriori programmabili: combo rapide a un tasto per dominare qualsiasi sfida
- Connessione Tri-Mode: USB, Bluetooth e 2.4G per la massima compatibilità su PC, Switch, Android TV e mobile gaming
- Design ergonomico: comfort garantito anche dopo ore di gioco, con impugnatura asimmetrica

Con il Thunderobot G50S hai tutto quello che ti serve per portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, su qualsiasi piattaforma.

