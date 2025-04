Thunderbolts* | Anti-eroi in cerca di riscatto nel trailer finale

Il trailer finale in italiano del nuovo film Marvel "Thunderbolts*" è stato finalmente rilasciato. A soli due giorni dal lancio ufficiale del film nelle sale italiane (il 30 aprile), il nuovo film Marvel Studios si è mostrato quest'oggi via social con la versione italiana dell'intenso trailer finale. Nel video si fa riferimento alla voglia di riscatto da parte dei singoli membri del gruppo noto come Thunderbolts, con un focus molto particolare all'Anti-eroina Yelena Belova, il personaggio interpretato da Florence Pugh introdotto nell'MCU con il film Black Widow. Thunderbolts* arriverà in Italia dal 30 aprile 2025, per l'occasione vi invitiamo a dare una lettura alle speciali iniziative di UCI Cinemas legate al nuovo film Marvel. Thunderbolts* Cosa Sappiamo Il film è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore.

