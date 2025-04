The Witcher | ecco Liam Hemsworth sul set della quinta stagione

Witcher: ecco Liam Hemsworth sul set della quinta stagioneThe Witcher 4 debutterà su Netflix entro la fine dell'anno, ma senza il Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill. La star di L'Uomo d'Acciaio e Justice League ha lasciato la serie poco dopo la terza stagione, e Liam Hemsworth di Hunger Games è stato rapidamente annunciato come suo sostituto.Hemsworth, noto anche per I Mercenari 2 e Independence Day: Rigenerazione, ha solo due stagioni per dimostrare di che pasta è fatto il personaggio tanto amato dai fan. Sebbene sia confermato che la serie si concluderà con la quinta stagione, conquistare i fan non sarà un'impresa facile, visto quanto è amata l'interpretazione della creazione di Andrzej Sapkowski da parte di Cavill.La quarta stagione non ha una data di uscita confermata oltre il "2025", ma è stata girata consecutivamente a quell'ultima serie di episodi.

