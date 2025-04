The Witcher 5 – Le foto dal set mostrano un nuovo sguardo al Geralt di Liam Hemsworth

Witcher non è ancora stata rilasciata da Netflix, ma le riprese della quinta sono in corso da marzo. Per le ultime due stagioni vedranno la star della serie Henry Cavill sostituita dall’attore Liam Hemsworth. Sebbene non abbiamo ancora avuto modo di vedere Hemsworth interpretare il personaggio, le immagini ufficiali dell’attore nella quarta stagione sono state pubblicate lo scorso anno. Ma ora cominciano ad arrivare nuove immagini di Hemsworth sul set nei panni di Geralt di Rivia per la quinta stagione, grazie a Redanian Intelligence, e offrono uno sguardo dell’attore nei panni di Geralt prima di qualsiasi post-produzione.È impossibile dire se Hemsworth se la caverà nel ruolo di Geralt, ma è impressionante vedere quanto l’attore somigli a Henry Cavill. Da quanto abbiamo visto nelle immagini ufficiali della quarta stagione, così come da queste foto dal set di Redanian Intelligence, le somiglianze tra i due attori sono davvero notevoli. Nerdpool.it - The Witcher 5 – Le foto dal set mostrano un nuovo sguardo al Geralt di Liam Hemsworth Leggi su Nerdpool.it La quarta stagione di Thenon è ancora stata rilasciata da Netflix, ma le riprese della quinta sono in corso da marzo. Per le ultime due stagioni vedranno la star della serie Henry Cavill sostituita dall’attore. Sebbene non abbiamo ancora avuto modo di vedereinterpretare il personaggio, le immagini ufficiali dell’attore nella quarta stagione sono state pubblicate lo scorso anno. Ma ora cominciano ad arrivare nuove immagini disul set nei panni didi Rivia per la quinta stagione, grazie a Redanian Intelligence, e offrono unodell’attore nei panni diprima di qualsiasi post-produzione.È impossibile dire sese la caverà nel ruolo di, ma è impressionante vedere quanto l’attore somigli a Henry Cavill. Da quanto abbiamo visto nelle immagini ufficiali della quarta stagione, così come da questedal set di Redanian Intelligence, le somiglianze tra i due attori sono davvero notevoli.

