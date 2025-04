The Witcher 4 | nuove foto dal set svelano il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth nella serie Netflix

Witcher arriverà su Netflix entro l'anno, con Liam Hemsworth che prende il posto di Henry Cavill. Le prime immagini dal set svelano il nuovo look di Geralt. La quarta stagione di The Witcher debutterà su Netflix nel corso dell'anno, ma senza Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. L'attore britannico, celebre per i suoi ruoli in L'uomo d'Acciaio e Justice League, ha abbandonato la serie dopo la conclusione della terza stagione. A raccogliere il suo testimone sarà Liam Hemsworth, volto noto di Hunger Games. Oggi sono state diffuse nuove immagini dal set che offrono un primo sguardo al Geralt interpretato da Hemsworth. Conosciuto anche per i suoi ruoli in I mercenari 2 e Independence Day: Rigenerazione, Hemsworth avrà solo due stagioni per lasciare il segno, visto . Movieplayer.it - The Witcher 4: nuove foto dal set svelano il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth nella serie Netflix Leggi su Movieplayer.it La quarta stagione di Thearriverà suentro l'anno, conche prende il posto di Henry Cavill. Le prime immagini dal setil nuovo look di. La quarta stagione di Thedebutterà sunel corso dell'anno, ma senza Henry Cavill nei panni didi. L'attore britannico, celebre per i suoi ruoli in L'uomo d'Acciaio e Justice League, ha abbandonato ladopo la conclusione della terza stagione. A raccogliere il suo testimone sarà, volto noto di Hunger Games. Oggi sono state diffuseimmagini dal set che offrono un primo sguardo alinterpretato da. Conosciuto anche per i suoi ruoli in I mercenari 2 e Independence Day: Rigenerazione,avrà solo due stagioni per lasciare il segno, visto .

Se ne parla anche su altri siti

Campagna contro le zanzare: nuove regole per i trattamenti negli spazi privati - È partita la campagna 2025 per il contrasto alla proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre, vettori di pericolose malattie virali come Dengue, Zika, Chikungunya e West Nile. L’Amministrazione comunale di Modena, in collaborazione con l’Ausl e i Ceas, ha avviato azioni mirate sia... 🔗modenatoday.it

All’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali” - Dal 3 aprile fino al 22 maggio IED Firenze presenta all’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali”: un progetto di Dario Bartolini – Archizoom”. La mostra è il primo appuntamento di “Campo Aperto”, un programma di iniziative promosso da IED Firenze che apre alla... 🔗firenzetoday.it

I musei di Udine a porte aperte per Pasquetta, tra mostre permanenti e nuove iniziative - I civici musei di Udine apriranno gratuitamente al pubblico per Pasquetta, il 21 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti tanto quanto le nuove mostre temporanee, con un programma di iniziative culturali per tutte le età. Tra gli eventi disponibili, come ha ribadito... 🔗udinetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

The Witcher 4: nuove foto dal set svelano il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth nella serie Netflix; The Witcher 4 darà via ad una nuova trilogia, ma non prima del 2027; The Witcher 4 introdurrà regioni completamente nuove, ci saranno nemici inediti e tante aree da visitare; The Witcher 4 dice no alle AI, in ogni sua forma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

The Witcher 4: nuove foto dal set svelano il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth nella serie Netflix - La quarta stagione di The Witcher debutterà su Netflix nel corso dell'anno, ma senza Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. L'attore britannico, celebre per i suoi ruoli in L'uomo d'Acciaio e Just ... 🔗msn.com

The Witcher 4 si farà, ma non prima del 2027: CD Projekt Red rallenta i tempi, ma alza l’ambizione - Questa svolta apre a un’ampia gamma di possibilità narrative, anche perché la stessa CDPR ha confermato che la nuova trilogia, il cosiddetto progetto Polaris, si concentrerà su di lei. Oltre a The ... 🔗drcommodore.it

È in arrivo una beta di The Witcher 4? CD Projekt RED fa chiarezza - Negli ultimi giorni hanno cominciato a circolare voci su di una fantomatica beta di The Witcher 4, e così CD Projekt RED ha pensato fosse il caso di chiarire la questione. 🔗msn.com