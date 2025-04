The Last of Us – Stagione 2 Episodio 3 | perché Ellie lascia dei chicchi di caffè sulla tomba di Joel?

Last of Us – Stagione 2, Episodio 3: perché Ellie lascia dei chicchi di caffè sulla tomba di Joel?Attenzione: spoiler su The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3Ellie lascia dei chicchi di caffè sulla tomba di Joel in The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, e c'è un motivo specifico. La morte di Joel nel finale dell'Episodio 2 è stato uno dei momenti più scioccanti della serie, e nessuno è più devastato di Ellie. Nel quinquennio trascorso tra la prima e la seconda Stagione, il suo rapporto con il padre adottivo si è complicato. Eppure, prova un profondo amore per Joel, e questo è dimostrato dal suo gesto gentile e premuroso.L'Episodio 3 mostra Ellie intenzionata a vendicarsi di Abby e del suo gruppo. Dina era presente durante l'omicidio di Joel e sa che gli aggressori provenivano da Seattle e facevano parte di un gruppo chiamato W.

