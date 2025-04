The Last of Us – Stagione 2 Episodio 3 | cosa rappresenta davvero l’orologio di Joel?

Last of Us – Stagione 2, Episodio 3: cosa rappresenta davvero l’orologio di Joel?Attenzione! Seguono ENORMI SPOILER su The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3La serie HBO The Last of Us presenta l’orologio di Joel come un oggetto di notevole valore sentimentale. All’inizio della serie, Joel viene mostrato mentre vive con il fratello Tommy e la figlia Sarah a Austin, in Texas, nel 2003. La serie inizia con il trentaseiesimo compleanno di Joel, con Sarah che progetta di riparare il suo orologio rotto per regalarglielo. Lo fa, scherzando sul fatto che lui non l’avrebbe mai fatto da solo, e quando lo ritroviamo nel presente, l’orologio è di nuovo rotto, anche se lui lo indossa ancora. In The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, l’oggetto ritorna in modo significativo, dopo la tragica morte di Joel. Leggi su Cinefilos.it Theof Us –2,3:di?Attenzione! Seguono ENORMI SPOILER su Theof Us –2,3La serie HBO Theof Us presentadicome un oggetto di notevole valore sentimentale. All’inizio della serie,viene mostrato mentre vive con il fratello Tommy e la figlia Sarah a Austin, in Texas, nel 2003. La serie inizia con il trentaseiesimo compleanno di, con Sarah che progetta di riparare il suo orologio rotto per regalarglielo. Lo fa, scherzando sul fatto che lui non l’avrebbe mai fatto da solo, e quando lo ritroviamo nel presente,è di nuovo rotto, anche se lui lo indossa ancora. In Theof Us –2,3, l’oggetto ritorna in modo significativo, dopo la tragica morte di

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Last of Us: chi è Kaitlyn Dever, l’interprete di Abby [FOTO]; Da quella scena alle differenze col videogioco, le domande lasciate in sospeso nei nuovi episodi di The Last of Us 2; Come farà quel personaggio di The Last of Us 2 a tornare dopo quella morte?; The Last of Us 2, l’ideatore ha un messaggio per i fan sconvolti dopo quel colpo di scena. 🔗Approfondimenti da altre fonti

The Last Of Us – Stagione 2, episodio 3: la spiegazione del finale - Scopri la spiegazione del finale di The Last of Us - stagione 2 episodio 3, i momenti più importanti e cosa anticipano per il futuro. 🔗cinefilos.it

The Last of Us 2, la recensione del terzo episodio: post mortem - Siamo ancora qui a scrivere dopo la (per molti) devastante seconda puntata di The Last of Us 2. Il terzo appuntamento, sempre in contemporanea con l'America in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming ... 🔗msn.com

The Last of Us 2, un'attrice ha improvvisato durante quella scena sconvolgente: "Non era nel copione" - Il secondo episodio della seconda stagione di The Last of Us ha mostrato un momento sconvolgente che avrà un forte impatto su Ellie e una delle attrici coinvolte nella scena ha improvvisato la propria ... 🔗comingsoon.it