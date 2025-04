The Flat by Macan lo spazio gonfiabile di Porsche Italia

Flat by Macan, lo spazio leisure dall’anima “gonfiabile” ideato da Porsche Italia in collaborazione con Balloon Museum e ispirato alla nuova Porsche Macan.A partire dall’8 maggio e per tutta la stagione, in viale Claudio Marcello, a pochi passi dalle Terme di Caracalla, si. Romatoday.it - The Flat by Macan, lo spazio "gonfiabile" di Porsche Italia Leggi su Romatoday.it Arriva a Roma Theby, loleisure dall’anima “” ideato dain collaborazione con Balloon Museum e ispirato alla nuova.A partire dall’8 maggio e per tutta la stagione, in viale Claudio Marcello, a pochi passi dalle Terme di Caracalla, si.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ecco FlAT Grande Panda Kartell: doppia icona pop - Due eccellenze italiane sul palcoscenico del Salone del Mobile a Milano con una one off creata dal Centro Stile FIAT e da Kartell uniti in un laboratorio creativo alla ricerca di nuovi materiali e innovazioni comuni 🔗ilgiornale.it

Dai classici modelli flat rivisitati ai tacchi scenografici, le scarpe di punta della prossima stagione sfuggono alla banalità - Quando ci si avvicina all’arrivo della bella stagione, scatta immediatamente la corsa allo shopping per dare una ventata di freschezza all’armadio. E, a quanto pare, gli accessori sono sempre in cima alla lista degli acquisti. Perché da soli sono in grado di dare un’allure tutta nuova a ogni outfit. Questo vale doppiamente quando si parla di scarpe. 🔗amica.it

Cambia il concordato preventivo biennale: escluse le partite Iva con la Flat tax e più tempo per aderire - Si allungano i tempi per aderire al concordato preventivo biennale: la possibilità per aderire al concordato preventivo biennale viene prorogata al 30 settembre (in precedenza in termine era fissato al 31 luglio).Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

The Flat by Macan, lo spazio gonfiabile di Porsche Italia; The Flat by Macan apre l’8 maggio a Roma; The Flat by Macan: l'arte e l'innovazione conquistano Roma; Roma accoglie The Flat by Macan, un nuovo spazio leisure. 🔗Ne parlano su altre fonti

The Flat by Macan arriva a Roma: arte, musica e test drive elettrico - Roma accoglie The Flat by Macan: arte, musica e lifestyle nella nuova oasi gonfiabile firmata Porsche Italia Dall’8 maggio nella Capitale apre le porte lo spazio esperienziale ispirato alla nuova Pors ... 🔗msn.com

Porsche, The Flat by Macan approda a Roma - Dopo il successo di Milano, con oltre 90.000 visitatori, The Flat by Macan è pronto a conquistare Roma in una location senza eguali immersa nel verde, a pochi passi dalle Terme di Caracalla. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Roma si gonfia d’arte: alle Terme di Caracalla arriva “The Flat by Macan” - The Flat by Macan a Roma: arte interattiva, test drive Porsche Macan elettrica e un'esperienza immersiva unica. 🔗msn.com