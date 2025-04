The Couple Pierangelo su Jasmine | è l' ultima ragazza che ho amato prima di scoprire di non essere etero

Pierangelo Greco, ex fidanzato e ora migliore amico di Jasmine Carrisi, ha raccontato la loro storia: ecco come è nato il loro legame speciale. Tra i concorrenti che partecipano a The Couple, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno subito catturato l'attenzione del pubblico che segue il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I due, che in passato sono stati fidanzati, sono rimasti amici anche dopo che Pierangelo, make-up artist, ha fatto coming out, rendendosi conto di non essere eterosessuale. Come è nato il legame tra Jasmine e Pierangelo Il loro legame di amicizia è rimasto così forte che la produzione ha deciso di farli partecipare come coppia. prima di iniziare la loro convivenza sotto il tetto dei Lumina Studios, Pierangelo, come riportato . Movieplayer.it - The Couple, Pierangelo su Jasmine: "è l'ultima ragazza che ho amato prima di scoprire di non essere etero" Leggi su Movieplayer.it Greco, ex fidanzato e ora migliore amico diCarrisi, ha raccontato la loro storia: ecco come è nato il loro legame speciale. Tra i concorrenti che partecipano a TheCarrisi eGreco hanno subito catturato l'attenzione del pubblico che segue il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I due, che in passato sono stati fidanzati, sono rimasti amici anche dopo che, make-up artist, ha fatto coming out, rendendosi conto di nonsessuale. Come è nato il legame traIl loro legame di amicizia è rimasto così forte che la produzione ha deciso di farli partecipare come coppia.di iniziare la loro convivenza sotto il tetto dei Lumina Studios,, come riportato .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple - Tra le otto coppie in gioco a The Couple – Una Vittoria per Due ci sarà anche quella formata da Jasmine Carrisi e dal make up artist Pierangelo Greco. Abbiamo diverse tipologie di sfide, testeranno anche molto il rapporto di coppia, l’affinità […] Io e Pierangelo stiamo cercando di creare una sana strategia. Vedremo… Ho paura per le sfide fisiche, infatti mi sto allenando un po’ di più ultimamente ha dichiarato la Carrisi a Mattino Cinque News, presentando Greco come il suo migliore amico (in passato i due hanno avuto una breve relazione). 🔗davidemaggio.it

The Couple, Jasmine Carrisi in Gara con l’Ex Pierangelo Greco - A partire da stasera lunedì 7 aprile, su Canale 5, debutta il tanto atteso reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi. Tra le coppie più attese, spiccano Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, i cui nomi già suscitano curiosità e interesse. Ma chi sono realmente questi due protagonisti, e cosa ci si può aspettare dalla loro partecipazione a questo nuovo format? Un incontro di destini Jasmine Carrisi, nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco, in Puglia, è figlia del celebre cantante Al Bano e della showgirl Loredana Lecciso. 🔗mistermovie.it

The Couple: Jasmine Carrisi, Pierangelo e il montepremi. La confessione in diretta - The Couple: Jasmine Carrisi, Pierangelo Greco e il montepremi. Le confessioni della giovane coppia del nuovo reality show The Couple, la conduttrice Ilary Blasi ha presentato i due opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommasini ed ha spiegato al pubblico anche le regole di questo nuovo reality show. La Blasi ha dichiarato: “Otto coppie dovranno convivere ed accaparrarsi più chiavi possibili attraverso dei duelli. 🔗361magazine.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, Pierangelo su Jasmine: è l'ultima ragazza che ho amato prima di scoprire di non essere etero; The Couple, stasera (lunedì 28 aprile) la terza puntata: a rischio Jasmine e Pierangelo, la lite tra Giulia e; Pierangelo Greco, Jasmine Carrisi e Laura Maddaloni: il valore dell'amicizia; Jasmine Carrisi in crisi a The Couple, lo sfogo in lacrime: Vivo momenti di down di cui non mi piace parlare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

The Couple, Pierangelo Greco: «Jasmine Carrisi? L’ho lasciata io perché ero troppo geloso. Quano sono tornato mi ha dato il 2 di picche» - Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono una delle coppie a rischio eliminazione in The Couple. In nomination insieme a loro ci sono le ... 🔗msn.com

The Couple, la sorprendente rivelazione di Pierangelo e Jasmine: la storia che ha lasciato tutti senza parole - Sorprendente confessione da parte di Pierangelo e Jasmine, una delle coppie del programma "The Couple": ecco cosa hanno detto ... 🔗notizie.it

The Couple, Pierangelo su Jasmine: "è l'ultima ragazza che ho amato prima di scoprire di non essere etero" - Tra i concorrenti che partecipano a The Couple, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno subito catturato l'attenzione del pubblico che segue il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I due, che ... 🔗msn.com