The Couple Manila attaccata Irrompe l’opinionista | Tu ti devi adeguare al gruppo

Couple, Manila Nazzaro affronta le critiche dei concorrenti in gara, interviene l’opinionista Francesca BarraThe Couple, la pastiera che alcune concorrenti hanno realizzato per festeggiare la Santa Pasqua ha creato i primi dissapori. Manila Nazzaro si ritrova nel corso della diretta ad affrontare e replicare alle critiche ascoltate in clip degli altri concorrenti. La Nazzaro afferma: “Benny è stata la prima ad attaccarmi, una pastiera fatta da Irma, me ed altre, non eravamo sole, per tutti per mangiare a Pasqua ci sembrava un gesto bello per il gruppo. Lo scherzo ci sta, però andare a rovinare una cosa che ci abbiamo messo un’attenzione, anche Irma ci era rimasta male”. Poi aggiunge: “Certe attenzioni non appartengono a tutti e quindi io ho già fatto qualche passaggio quindi ho una bella scorza da questo punto di vista, detto ciò qui devo iniziare a pensare che c’è una disattenzione per gli altri. 361magazine.com - The Couple, Manila attaccata. Irrompe l’opinionista: “Tu ti devi adeguare al gruppo” Leggi su 361magazine.com TheNazzaro affronta le critiche dei concorrenti in gara, intervieneFrancesca BarraThe, la pastiera che alcune concorrenti hanno realizzato per festeggiare la Santa Pasqua ha creato i primi dissapori.Nazzaro si ritrova nel corso della diretta ad affrontare e replicare alle critiche ascoltate in clip degli altri concorrenti. La Nazzaro afferma: “Benny è stata la prima ad attaccarmi, una pastiera fatta da Irma, me ed altre, non eravamo sole, per tutti per mangiare a Pasqua ci sembrava un gesto bello per il. Lo scherzo ci sta, però andare a rovinare una cosa che ci abbiamo messo un’attenzione, anche Irma ci era rimasta male”. Poi aggiunge: “Certe attenzioni non appartengono a tutti e quindi io ho già fatto qualche passaggio quindi ho una bella scorza da questo punto di vista, detto ciò qui devo iniziare a pensare che c’è una disattenzione per gli altri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Matilde, Angela e Milena…”. The Couple, Manila Nazzaro si lascia sfuggire la confessioe sulle amiche vip - Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati dallo scorso maggio, sono una delle coppie del reality The Couple. La loro partecipazione al programma che ha visto il ritorno di Ilary Blasi in televisione non sorprende, visto che la loro sintonia è evidente e, come raccontato dall’ex miss in più occasioni, quello con il ballerino noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Ballando con le stelle è stato un vero colpo di fulmine. 🔗caffeinamagazine.it

Notte di Passione al Privé: Manila e Stefano Celebrano l’Amore a ‘The Couple’ - Sei pronto a scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di 'The Couple'? La competizione si fa sempre più intensa, ma l'amore trionfa! Manila e Stefano, la coppia affiatata, hanno vinto una prova speciale e il premio è... da sogno! Il Premio che Scalda i Cuori di Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Una Fuga Romantica a 'The Couple' Dopo aver superato la prova di affinità, Manila e Stefano si sono aggiudicati una notte indimenticabile nel Privé. 🔗mistermovie.it

Manila Nazzaro a “The Couple”, la frecciata del marito Stefano Oradei scatena il gossip - News Tv. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una delle coppie in gara nel programma “The Couple“, nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nel corso della prima puntata, l’ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha lanciato una frecciatina che ha scatenato il gossip. (Continua…) Leggi anche: Manila Nazzaro, spunta il nuovo fidanzato: è famosissimo Leggi anche: Antonino a “The Couple” ma finisce male: il duro intervento dell’ex Belen Manila Nazzaro e Stefano Oradei a “The Couple” Ieri sera è iniziato il nuovo reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi su ... 🔗tvzap.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Couple, è già caos nella Casa: primo bacio, grande litigio e gravi accuse a Manila Nazzaro; The Couple, Manila Nazzaro: «Il tradimento a Lorenzo Amoruso? Meglio che stia zitto, Stefano Oradei mi ha salv; The Couple, l'incredibile gaffe di Manila Nazzaro. L'ex su tutte le furie: il video; Manila Nazzaro attaccata da Benedicta Boccoli: “Si esprime solo in cucina”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manila Nazzaro al centro delle polemiche a The Couple/ “Attaccata dall’ex fidanzato dopo tradimento” - Manila Nazzaro criticata a The Couple: il fantasma dell’ex ritorna. Caos social dopo la confessione sul tradimento. 🔗ilsussidiario.net

The Couple, Manila Nazzaro in lacrime per la pastiera mangiata dagli altri: “Ho il diritto a rimanerci male” - A The Couple arriva il pastiera gate. Le sorelle Boccoli e Antonino Spinalbese deturpano il dolce preparato per Pasqua da Nazzaro e le altre e la ex Miss ... 🔗fanpage.it

The Couple, la rivelazione di Manila Nazzaro sul rapporto con i concorrenti: "Con loro empatizzo tanto" (VIDEO) - Manila Nazzaro vuota il sacco sul rapporto con i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due. La showgirl ha ammesso di avere una connessione molto più profonda con le donne che con gli uomini. 🔗msn.com