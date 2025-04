THE COUPLE | ILARY BLASI SI BUTTA SU DURE LITIGATE E ANIMI ACCESI PER SALVARE IL SALVABILE

Lunedì 28 aprile nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con "The COUPLE – Una vittoria per due", il reality condotto da ILARY BLASI. Nel corso della puntata di stasera il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione. Chi tra Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? A chi andranno in eredità le chiavi della coppia eliminata? I concorrenti rimasti saranno poi chiamati a sfidarsi in emozionanti duelli e a fare importanti scelte che cambieranno gli scenari e, probabilmente, anche gli equilibri interni. Ma non saranno solo le sfide ad accendere gli ANIMI: simpatie e antipatie, alleanze e divisioni si stanno delineando sempre di più e anche alcune intese cominciano a scricchiolare. Le sorelle Boccoli, infatti, sono state protagoniste di una dura litigata che ha sorpreso gli altri partecipanti.

